Петрова Ольга Медартовна
6.0
0

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
