Петрова Наталия Викторовна
6.0
0
Петрова Наталия Викторовна
Врач функциональной диагностики
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2013 г.
Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
Все врачи
