Петрова Наталия Викторовна
6.0
0

Врач функциональной диагностики
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Функциональная диагностика", ТГМУ, 2013 г.
  • Сертификат "Терапия", ТГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
Первичный приём взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
