Петрова Анастасия Николаевна
6.0
0

Петрова Анастасия Николаевна

Психолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, 2017 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Мастер-классы в рамках III-й международной научно-практической конференции «Детство и семья в современном мире», 2014 г.
  • Мастер-класс «Психодраматические техники в работе с семейной историей» в рамках научно-практической конференции «Психология в медицине», 2015 г.
  • Мастер-класс «Работа с болью в рамках юнгианской психотерапии» в рамках научно-практической конференции «Психология в медицине», 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
Первичный приём взрослых
Психолог
По запросу
