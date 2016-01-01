  1. Главная
Петрова Елена Валерьевна
6.3
1

Петрова Елена Валерьевна

Массажист
Стаж 8 лет
Образование
Образование
  • 2016-2017 – ODHA (Osho Divine Healing Arts) (Россия, Португалия), учитель Прашантам (Jose Pereira de Matos)
  • 2017 – Био-Динамический массаж Ребалансинг, Индия, учитель Антар Расал
  • 2018 – Био-Динамический массаж Ребалансинг, Россия, учитель Анураг Каюм
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Державина, 16
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
