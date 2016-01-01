Врачи
Петрова Елена Валерьевна
6.3
1
Петрова Елена Валерьевна
Массажист
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
2016-2017 – ODHA (Osho Divine Healing Arts) (Россия, Португалия), учитель Прашантам (Jose Pereira de Matos)
2017 – Био-Динамический массаж Ребалансинг, Индия, учитель Антар Расал
2018 – Био-Динамический массаж Ребалансинг, Россия, учитель Анураг Каюм
2019 – Касание Ангела (Биодинамическое центрирование), учитель Л. Чумаченко
2022 – Скульптурно-пластическое моделирование лица и тела, школа О. Матяш
2022 – Мягкие техники (Палсинг, Танатотерапия, Рептильные техники, Вибрационный массаж) в школе Системно-векторного массажа и Соматики, школа С. Черноног
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
ProЗдоровье
ул. Державина, 16
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
1 отзыв
