Петров Андрей Геннадьевич

Окончил Владивостокский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". Прошел интернатуру по специальности "Фтизиатрия" и переподготовку в отделении эндоскопии Краевой клинической больницы по специальности "Эндоскопия".



За время обучения выполнил 250-часовую программу теоретической и практической подготовки, составленной кафедрой кафедрой эндоскопии ЦОЛИУ в г. Москва. Имеет действующий сертификат по специальности "Эндоскопия".