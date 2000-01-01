  1. Главная
Петренко Елена Александровна
6.0
0

Петренко Елена Александровна

Бактериолог
Стаж 23 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Бактериология", 2011 г.
Опыт работы
  • Врач-бактериолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Бактериолог
По запросу
