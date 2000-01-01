Врачи
Петренко Елена Александровна
6.0
0
Петренко Елена Александровна
Бактериолог
Стаж 23 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Медико-профилактический факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Бактериология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-бактериолог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Бактериолог
По запросу
