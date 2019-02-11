Петракова Марина Юрьевна

  1. Главная
8.1
4

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебное дело, 2003 г. окончания
  • Аспирантура по специальности "Фармакология. Клиническая фармакология", 2003 - 2006 гг.
  • Защитила кандидатскую диссертацию в 2006 г.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации с 11.02.19 г. по 12.03.19 г. на базе ФГБОУ ВО ТГМУ (“Избранные вопросы по урологии и андрологии”)
Участие в ассоциациях
  • Член краевого общества урологов
  • Активный участник форумов, конгрессов, научно-практических конференций, в том числе с международным участием
Опыт работы
  • С 2009 г. по 2014 г. работала врачом урологом II урологического отделения ВКБ №2, где занималась хирургическим лечением пациентов с заболеваниями органов мочеполовой системы
  • С 2014 г. по 2017 г. работала врачом урологом-андрологом консультативно-диагностического отделения охраны репродуктивного здоровья и врачом урологом дневного стационара обследования беременных ПКПЦ (приморского краевого перинатального центра)
  • С 2015 г. консультативный прием в качестве врача уролога в ООО “МЦ “Мечников+”
Адреса и стоимость приёма
Санас
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
Святая Мария
ул. Героев Варяга, 4А
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
4 отзыва

