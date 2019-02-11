Петракова Марина Юрьевна
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Лечение женщин (в т.ч. беременных): цистит, пиелонефрит, нарушения мочеиспускания, недержание мочи, мочекаменная болезнь, аномалии развития, кисты почек, рецидивирующие инфекции мочевых путей, онкопатология и др. Лечение мужчин: мочекаменная болезнь, простатит, аденома простаты, ЗППП, мужское бесплодие, эректильная дисфункция и др. Консультирование по вопросам хирургического лечения варикоцеле, фимоза, водянки яичек, мочекаменной болезни, новообразований мочевыводящей системы, аномалий развития.
ул. Стрелочная, 2А стр. 2
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
ул. Героев Варяга, 4А
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
