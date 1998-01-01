  1. Главная
Пестрякова Яна Феликсовна
6.2
0

Пестрякова Яна Феликсовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1992 - 1998 гг.
  • Интернатура по педиатрии, ВГМУ, 1998 - 1999 гг.
  • Ординатура по педиатрии, ВГМУ, 1999 - 2003 гг.
Еще 2
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Офтальмология", 2015 г.
  • Профессиональная переподготовка по офтальмологии, 2004 - 2005 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр, Медобъединение ДВО РАН, 2003 - 2004 гг.
  • Врач-офтальмолог, Медобъединение ДВО РАН, 2005 г. - по настоящее время
  • КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр», 2015 - 2017 гг.
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Здоровей-ка
пр-т Океанский, 54
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1380 р
Вторичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
1150 р
Мед эксперт
ул. Русская, 5Б
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
Глазной центр
пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
