Пестов Анатолий Анатольевич
6.5
2

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Лечебное дело
  • Ординатура по оториноларингологии, ТГМУ
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации по оториноларингологии, ТГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Мой доктор
ул. Печорская, 8
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
2 отзыва

