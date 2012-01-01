  1. Главная
Пешков Олег Александрович
Пешков Олег Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 40 лет
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Неврология", 2012 г.
  • Сертификационный цикл "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Гоголя, 35
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
