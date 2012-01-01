Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Пешков Олег Александрович
6.0
0
Пешков Олег Александрович
Невролог (невропатолог)
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неврология", 2012 г.
Сертификационный цикл "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Гоголя, 35
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Журавская
Анастасия Эдуардовна
Невролог (невропатолог)
,
Психиатр
7.8
6
Записаться
Сайко
Юлия Викторовна
Мануальный терапевт
,
Невролог (невропатолог)
,
Остеопат
,
Эпилептолог
10
10
Записаться
Толмачева
Юлия Александровна
Невролог (невропатолог)
6.6
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...