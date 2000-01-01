  1. Главная
Первова Галина Владимировна
4.6
5

Гематолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Российская медицинская академия последипломного образования МЗ РФ по "Гематологии" г. Москва.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Гематолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Гематолог
1800 р
5 отзывов

