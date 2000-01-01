Первова Галина Владимировна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Проводит диагностику и лечение гематологических заболеваний: анемий, тромбоцитопений, хронических , хронических миелопролиферативных и лимфопролиферативных заболеваний, в том числе нарушений свертываемости крови, лейкемоидных реакций, а также наследственных и приобретенных нарушений гемостаза. Совместно с акушером-гинекологом проводит подготовку к ЭКО и ведет беременность после ЭКО. Выполняет стернальные пункции, трансфузии компонентов крови.
Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Гематолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Гематолог
1800 р
