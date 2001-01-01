  1. Главная
Перминова Елена Альфредовна
6.9
3

Перминова Елена Альфредовна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2001 г.
  • Интернатура ВГМУ по специальности «Терапия», 2002 г.
  • Специализация по специальности дерматовенерология, 2005 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Десекционный курс в г.Казань, 2012 г
  • Обучение в НИИ «Бинар» (Москва) 2012 г
  • Повторная специализация по физиотерапии на базе ТГМУ, 2016 г
Еще 2
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник российских и международных конференций и симпозиумов по косметологии
  • Медицинский советник компании «Маруга» (г.Москва)
  • Тренер «ПримЭстетика» (г.Владивоток)
Опыт работы
  • 2001-2004 – ГУЗ ККБ №2, врач-кардиолог
  • 2005-2014 – клиника «ВаЯна», врач дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт
  • 2014-2018 – ООО Клиника «Гилениум», врач-косметолог, физиотерапевт
Адреса и стоимость приёма
Клиника Профессора Преображенского
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
3 отзыва

