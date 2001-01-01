Врачи
Перминова Елена Альфредовна
Перминова Елена Альфредовна
Дерматовенеролог
Косметолог
Стаж 19 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2001 г.
Интернатура ВГМУ по специальности «Терапия», 2002 г.
Специализация по специальности дерматовенерология, 2005 г.
Специализация по косметологии на базе ВГМУ, 2006 г.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Десекционный курс в г.Казань, 2012 г
Обучение в НИИ «Бинар» (Москва) 2012 г
Повторная специализация по физиотерапии на базе ТГМУ, 2016 г
Повышение квалификации по специальности дерматовенерология, 2017 г
Повышение квалификации по специальности косметология, 2018 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях
Постоянный участник российских и международных конференций и симпозиумов по косметологии
Медицинский советник компании «Маруга» (г.Москва)
Тренер «ПримЭстетика» (г.Владивоток)
Опыт работы
2001-2004 – ГУЗ ККБ №2, врач-кардиолог
2005-2014 – клиника «ВаЯна», врач дерматовенеролог, косметолог, физиотерапевт
2014-2018 – ООО Клиника «Гилениум», врач-косметолог, физиотерапевт
Адреса и стоимость приёма
Клиника Профессора Преображенского
ул. Пушкинская, 8
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
Косметолог
По запросу
3 отзыва
