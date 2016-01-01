  1. Главная
Пергат Александра Андреевна
6.3
1

Пергат Александра Андреевна

Фельдшер
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лечебное дело. Педиатрия", 2016 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
1 отзыв

