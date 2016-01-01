Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Пергат Александра Андреевна
6.3
1
Пергат Александра Андреевна
Фельдшер
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 2016 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лечебное дело. Педиатрия", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Безрученко
Ольга Викторовна
Фельдшер
6.0
0
Записаться
Черныгалова
Ольга Николаевна
Лаборант
,
Фельдшер
6.0
0
Записаться
Курочкина
Тамара Васильевна
Фельдшер
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...