Пересунько Инесса Михайловна
Пересунько Инесса Михайловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
