Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Переловский Игорь Юрьевич
6.0
0
Переловский Игорь Юрьевич
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрия, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр реабилитации слуха
ул. Спортивная, 11
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Каргалов
Александр Сергеевич
Лор (оториноларинголог)
6.9
3
Записаться
Павлович
Светлана Григорьевна
Лор (оториноларинголог)
6.0
0
Записаться
Захаров
Анатолий Анатольевич
Лор (оториноларинголог)
9.0
10
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...