  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Пеженин Илья Викторович
Пеженин Илья Викторович
6.3
1

Пеженин Илья Викторович

Рентгенолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ассистент института терапии и инструментальной диагностики ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
МРТ Лидер
ул. Кирова, 5
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи