Пеженин Илья Викторович
6.3
1
Пеженин Илья Викторович
Рентгенолог
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Ассистент института терапии и инструментальной диагностики ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России
Адреса и стоимость приёма
МРТ Лидер
ул. Кирова, 5
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
