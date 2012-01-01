Педан Олег Иванович

  1. Главная
6.3
1

Хирург
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет 2012г
  • Лечебное дело. Базовое образование 2013г. Хирургия
  • Интернатура 2016г. Пластическая хирургия
Курсы повышения квалификации
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток 2018г. Хирургия
  • Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 2020г. Пластическая хирургия
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Анатомия Доверия
ул. Пушкинская, 40
Консультация взрослых
Хирург
2500 р
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

