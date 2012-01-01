Врачи
Педан Олег Иванович
6.3
1
Педан Олег Иванович
Хирург
Стаж 13 лет
Информация о враче
Образование
Тихоокеанский государственный медицинский университет 2012г
Лечебное дело. Базовое образование 2013г. Хирургия
Интернатура 2016г. Пластическая хирургия
Курсы повышения квалификации
Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток 2018г. Хирургия
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова 2020г. Пластическая хирургия
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Анатомия Доверия
ул. Пушкинская, 40
Консультация взрослых
Хирург
2500 р
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв
