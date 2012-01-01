  1. Главная
Пайчадзе Давид Алфесиевич
Пайчадзе Давид Алфесиевич

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 8 лет
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2012 г. окончания
  • Ординатура по дерматовенерологии, ТГМУ, 2014 г.
  • Сертификат "Дерматовенерология", 2012 г.
  • Профессиональная переподготовка по программе «Косметология», ТГМУ, 2015 г.
  • Врач-дерматовенеролог, Городская больница № 1, 2014 - 2015 гг.
  • Врач-дерматовенеролог, Поликлиника № 1, 2015 - 2017 гг.
  • Врач-дерматовенеролог, Краевой клинический кожно-венерологический диспансер, 2017 г. – по настоящее время
