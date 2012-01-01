Пайчадзе Давид Алфесиевич
Стаж 8 лет
Прием врача дерматолога. Прием врача косметолога. Деструктивные методы лечения (удаление новообразований кожи). Лазерная терапия в косметологии (фотоомоложение, лазерный пилинг, шлифовка, удаление сосудистых образований). Ботулинотерапия (устранение мимических морщин, лечение гипергидроза). Контурная пластика (увеличение, коррекция формы губ), объемное моделирование (скулы, носогубные складки и т.д). Химические пилинги, мезотерапия, биоревитализация, плазмолифтинг, нитевые методики омоложения (aptos).
