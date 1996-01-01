  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Павлющенко Кристина Александровна
Павлющенко Кристина Александровна
6.5
2

Павлющенко Кристина Александровна

Психиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, факультет Психологии, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Институт клинической психиатрии и психологии
ул. Лазо, 6Б
Первичный приём взрослых
Психиатр
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи