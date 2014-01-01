  1. Главная
Павлюк Анжелика Геннадьевна
6.3
1

Павлюк Анжелика Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Акушерство и гинекология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 3
