Павлуш Дмитрий Георгиевич
7.8
6

Павлуш Дмитрий Георгиевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач лор-отделения, КБУЗ "Владивостокская клиническая больница №1"
  • Отоларинголог, Медицинский центр "ДиаМед"
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
Ухо, горло, нос
пр-т Народный, 53
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
6 отзывов

