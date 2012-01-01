Врачи
Павлуш Дмитрий Георгиевич
7.8
6
Павлуш Дмитрий Георгиевич
Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач лор-отделения, КБУЗ "Владивостокская клиническая больница №1"
Отоларинголог, Медицинский центр "ДиаМед"
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
Ухо, горло, нос
пр-т Народный, 53
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
