Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Павлущенко Елена Владимировна
6.0
0
Павлущенко Елена Владимировна
Зав. центром
,
Спортивный врач
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрия, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Черемуховая, 11
Первичный приём взрослых
Спортивный врач
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Шуваев
Владимир Владимирович
Лор (оториноларинголог)
,
Зав. центром
,
Сурдолог
6.3
1
Записаться
Войцеховская
Раиса Ивановна
Спортивный врач
6.0
0
Записаться
Золотов
Александр Сергеевич
Травматолог-ортопед
,
Травматолог
,
Зав. центром
10
17
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...