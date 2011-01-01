  1. Главная
Павлова Татьяна Николаевна
6.5
2

Стоматолог-терапевт

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Читинский государственный медицинский институт, Стоматологический факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", ВГМУ, 2011 г.
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская стоматологическая поликлиника №1
ул. Уборевича, 14
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
