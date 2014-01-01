  1. Главная
Павлова Лилия Владимировна
Павлова Лилия Владимировна

Инфекционист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Инфекционные болезни", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
