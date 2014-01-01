Врачи
Павлова Лилия Владимировна
6.6
2
Павлова Лилия Владимировна
Инфекционист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
ул. Флотская 4-я, 37/39
Первичный приём взрослых
Инфекционист
2 отзыва
