Павлов Андрей Васильевич
6.0
0
Павлов Андрей Васильевич
Зав. отделением
,
Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Рентгенэндоваскулярный хирург
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
