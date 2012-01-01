  1. Главная
Павлов Андрей Васильевич
6.0
0

Павлов Андрей Васильевич

Зав. отделением, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 33 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Рентгенэндоваскулярный хирург
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов

