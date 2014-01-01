Павликова Наталья Александровна

  1. Главная
6.3
1

Терапевт
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ПК по специальности "Терапия", 1978 г.
  • Сертификат по специальности "Терапия", 2014 г.
Адреса и стоимость приёма
Здоровье
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
По запросу
