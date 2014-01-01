Павликова Наталья Александровна
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
В течение 15 лет являлась главным терапевтом Департамента здравоохранения Приморского края, курировала вопросы оказания медицинской помощи по профилям терапевтических направлений, в т. ч. кардиологического, гастроэнтерологического, пульмонологического, гематологического и неврологического профилей.
Принимала активное участие в организации Регионального сосудистого центра и Первичных сосудистых отделений Приморского края.
Являлась членом экспертной комиссии по терапии Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации и неоднократно - грамотами Губернатора Приморского края.
Принимала активное участие в организации Регионального сосудистого центра и Первичных сосудистых отделений Приморского края.
Являлась членом экспертной комиссии по терапии Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации и неоднократно - грамотами Губернатора Приморского края.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
пр-т Красного Знамени, 38
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Загрузка комментариев...