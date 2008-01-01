Врачи
Павленова Наталья Викторовна
6.0
0
Павленова Наталья Викторовна
Гинеколог
,
Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
Читинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Чита, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование: Акушерство и гинекология, ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Клиника доктора Григоренко
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
