Павленова Наталья Викторовна
6.0
0

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Информация о враче
Образование
  • Читинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Чита, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование: Акушерство и гинекология, ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Клиника доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Гинеколог
По запросу
