Патрышева Ольга Константиновна
5.7
1

Патрышева Ольга Константиновна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Неврология", 2015 г.
  • Сертификат "Неврология", 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв

