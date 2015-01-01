Врачи
Патрышева Ольга Константиновна
5.7
1
Патрышева Ольга Константиновна
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Неврология", 2015 г.
Сертификат "Неврология", 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
1 отзыв
Похожие специалисты
Гридасова (Федорина)
Евгения Андреевна
Невролог (невропатолог)
6.6
2
Лотов
Александр Андреевич
Мануальный терапевт
,
Невролог (невропатолог)
10
29
Кудрявцева
Елизавета Владимировна
Невролог (невропатолог)
6.9
3
