Патрушева Гелена Владимировна
7.2
5

Патрушева Гелена Владимировна

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 26 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ , педиатрический факультет, 1989-1996 гг.
  • Интернатура по детским инфекционным болезням, ВГМУ, 1996-1997 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Мануальная терапия», ВГМУ, 1999 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Неврология», ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ, 2007 г.
  • Школа остеопатии, Русская высшая школа остеопатической медицины, г. Санкт-Петербург, 2008-2011 гг.
Опыт работы
  • Врач мануальной терапии, Институт вертеброневрологии и мануальной медицины, 1997-2000 гг.
  • Врач мануальной терапии, МУЗ Детская поликлиника № 6, 2002-2008 гг.
  • Врач мануальной терапии, ООО «Детский доктор», 2008-2009 гг.
Адреса и стоимость приёма
Демос
ул. Круговая 2-я, 12
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
5 отзывов

