  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Паскачеева Олеся Александровна
Паскачеева Олеся Александровна
6.0
0

Паскачеева Олеся Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дент-Арт
ул. Московская, 1
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи