Пашкова Элина Александровна

6.6
2

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Образование
  • ВГМУ, 2012 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Стоматология общей практики", ТГМУ, 2012-2013 гг.
  • Ординатура по специальности "Стоматология ортопедическая", ТГМУ, 2013-2015 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Мастер-класс "Система Биопак", 2013 г.
  • Курс усовершенствования и мастер-класс по имплантологической системе Semados (BEGO, Германия), 2014 г.
  • Научный семинар "Современные подходы к профилактике заболеваний полости рта в стоматологической клинике", 2014 г.
Участие в ассоциациях
  • |V Международный Эндодонтический Конгресс, г. Москва, 2014 г.
  • Международный дентальный имплантологический симпозиум, г. Москва, 2014 г.
  • Первый Глобальный Эстетический конгресс, г. Москва, 2015 г.
Опыт работы
  • Врач-стоматолог общей практики, George Dental Group, 2013-2016 гг.
  • Врач-стоматолог-терапевт, George Dental Group, с 2016 г. по настоящее время
  • Ассистент кафедры ортопедической стоматологии и ортодонтии ТГМУ, с 2015 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Красного Знамени, 84
2 отзыва

