Пашко Владимир Николаевич
6.6
2

Пашко Владимир Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Травматология и ортопедия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Травматология и ортопедия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Григоренко
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва

