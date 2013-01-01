Врачи
Пашко Владимир Николаевич
6.6
2
Пашко Владимир Николаевич
Травматолог-ортопед
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Интернатура по специальности "Травматология и ортопедия", ВГМИ
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Травматология и ортопедия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Клиника доктора Григоренко
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 295
Первичный приём взрослых
Травматолог-ортопед
По запросу
2 отзыва
