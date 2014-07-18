Пасечник Юлия Олеговна
Стаж 10 лет
Принимает детей
Стоматолог –ортодонт.
Специализируется в области стоматологии и ортодонтии. Профилактика и исправление прикуса у взрослых и детей.
Использует в работе классические и современные методы лечения.
Специализированный специалист в работе с металлическими, сапфировыми, керамическими, лингвальными брекетами, прозрачными капами, пластинками.
Лечение детей, взрослых при помощи аппаратов и брекет-систем. Техники лечения металлическими, керамическими брекетами. Курс американской техники Tip-Edge PLUS, Straight-Wire, Damon.
Специализируется в области стоматологии и ортодонтии. Профилактика и исправление прикуса у взрослых и детей.
Использует в работе классические и современные методы лечения.
Специализированный специалист в работе с металлическими, сапфировыми, керамическими, лингвальными брекетами, прозрачными капами, пластинками.
Лечение детей, взрослых при помощи аппаратов и брекет-систем. Техники лечения металлическими, керамическими брекетами. Курс американской техники Tip-Edge PLUS, Straight-Wire, Damon.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Станюковича, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Владивосток, пер. Краснознаменный, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Загрузка комментариев...