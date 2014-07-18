Пасечник Юлия Олеговна

Стоматолог –ортодонт.

Специализируется в области стоматологии и ортодонтии. Профилактика и исправление прикуса у взрослых и детей.

Использует в работе классические и современные методы лечения.

Специализированный специалист в работе с металлическими, сапфировыми, керамическими, лингвальными брекетами, прозрачными капами, пластинками.

Лечение детей, взрослых при помощи аппаратов и брекет-систем. Техники лечения металлическими, керамическими брекетами. Курс американской техники Tip-Edge PLUS, Straight-Wire, Damon.