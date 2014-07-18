  1. Главная
Пасечник Юлия Олеговна
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 10 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет (диплом № 112506 5022718 рег.№ 11 от 18.07.2014)
  • Тихоокеанский государственый медицинский университет (диплом об окончании ординатуры №102507 0019875 рег.№ 222 от 03.08.2016)
Курсы повышения квалификации
  • «Врожденные зубо-челюстные аномалии. Современный подход к планированию ортодонтической и хирургической коррекции лица», 2015 г.
  • Международный Тихоокеанский стоматологический симпозиум «Эффективная стоматология 21 века» 2016 г.
  • «Постижение наилучших клинических результатов с DAMON SYSTEM», 2016 г.
Участие в ассоциациях
  • Международный Тихоокеанский стоматологический симпозиум «Эффективная стоматология 21 века», 2016 г.
  • Член «Стоматологической Ассоциации»
Опыт работы
  • Стоматолог, ортодонт, клиника «Dr.Елистратова», с 2014 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Elistratov Medical Group
ул. Станюковича, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Стоматолог
По запросу
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Life
Владивосток, ул. Русская, 66
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
Life
Владивосток, пер. Краснознаменный, 12
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
4 отзыва

