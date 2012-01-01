  1. Главная
Парыгина Людмила Владимировна
Медицинская сестра (брат) -анестезист

Медицинская сестра (брат) -анестезист
Стаж не указан / Врач высшей категории
  Владивостокское базовое медицинское училище, 1978 г. окончания
  Анестезиология и реаниматология, Владимирский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Медицинская сестра (брат) -анестезист
