Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Паршина Галина Александровна
6.9
3
Паршина Галина Александровна
Стоматолог-ортопед
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Аврора-Дент
ул. Толстого, 48
Первичный приём взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Галунов
Павел Владимирович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
6.0
0
Записаться
Бочкарев
Игорь Александрович
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
7.1
4
Записаться
Ли
Александр Киманович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...