Пархоменко Татьяна Васильевна
5.7
1

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Лечебный факультет ВГМИ, 1992 г. окончания
  • Интернатура на базе краевой клинической больницы, 1993 г. окончания
  • Интернатура по стоматологии на базе ВГМУ
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Денталлюкс Сервис
ул. Светланская, 179
Первичный приём взрослых
По запросу
