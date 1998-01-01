  1. Главная
Пархимович Ольга Викторовна
6.9
3

Педиатр

Педиатр
Стаж 23 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Педиатрический факультет ВГМУ, 1998 г. окончания
  • Прошла курс одногодичной клинической интернатуры в ВГМУ, 1998 – 1999 гг.;
Курсы повышения квалификации
  • СЦ "Избранные вопросы педиатрии", 2007 г.
  • Теоретичеcкий курс "Аюрведическая медицина", 2014 г.
  • Обучение пульсовой диагностике на аппарате "Веда Пульс", 2014 г.
Еще 2
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач педиатр, клиника "Ваш врач", 2000 - 2005 гг.
  • Врач педиатр, мед.центр "Здоровая семья", 2005 - 2010 гг.
  • Главный врач клиники, врач педиатр, детская клиника "Детка Групп", с 2010 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Детка Групп
пер. Камский, 5
Первичный приём детей
Педиатр
1800 р
