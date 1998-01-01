Врачи
Пархимович Ольга Викторовна
Пархимович Ольга Викторовна
Педиатр
Стаж 23 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Педиатрический факультет ВГМУ, 1998 г. окончания
Прошла курс одногодичной клинической интернатуры в ВГМУ, 1998 – 1999 гг.;
Курсы повышения квалификации
СЦ "Избранные вопросы педиатрии", 2007 г.
Теоретичеcкий курс "Аюрведическая медицина", 2014 г.
Обучение пульсовой диагностике на аппарате "Веда Пульс", 2014 г.
ЧУДПО «Центр дополнительного медицинского образования» - организация здравоохранения и общественного здоровья, 2015 г.
2020 г. - СЦ «Педиатрия»
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач педиатр, клиника "Ваш врач", 2000 - 2005 гг.
Врач педиатр, мед.центр "Здоровая семья", 2005 - 2010 гг.
Главный врач клиники, врач педиатр, детская клиника "Детка Групп", с 2010 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Детка Групп
пер. Камский, 5
Первичный приём детей
Педиатр
