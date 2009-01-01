  1. Главная
Пархандеева Татьяна Николевна
6.0
0

Пархандеева Татьяна Николевна

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Сердечно-сосудистая хирургия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-сердечно-сосудистый хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
