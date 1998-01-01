Парамонов Виталий Борисович
Стаж 26 лет
Проводит лечение кариеса и его осложнений, перелечивание корневых каналов любой степени сложности, подготовка к
протезированию, художественная реставрация всех групп зубов современными пломбировочными
материалами, эстетическую реставрацию зубов вкладками и винирами, люмирирами Emax и гр.
Специализируется на сложных случаях в области имплантации и костной пластики. Открытый и закрытый синуслифтинг, удаление любой сложности, протезирование на имплантах.
ул. Енисейская, 7/1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
500 р
Стоматолог-терапевт
300 р
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог
По запросу
