Парамонов Виталий Борисович
8.9
13

Парамонов Виталий Борисович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 26 лет
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский университет, специальность: врач-стоматолог, 1998 год окончания
  • Первичная специализация: терапевтическая стоматология – 1999 г., хирургическая стоматология – 2005 г., ортопедическая стоматология – 2003 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат, Международная научно-практическая конференция «Стоматология. В новый век с новыми технологиями», 2003 г.
  • Диплом, Эндодонтический мастер-класс: совершенствование техники обработки и обтураций корневых каналов, 2003 г.
  • Сертификат, Биосовременность реставрации зубов. Восстановление длины передних зубов, 2003 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог терапевт, ОАО Здоровье «Дальморепродукт», 1998-2003 гг.
  • Стоматолог терапевт, стоматологическая клиника ИМПЛАНТС, 2003-2004 гг.
  • Стоматолог хирург, стоматолог-терапевт, поликлиника ТОФ, 2004-2013 гг.
Адреса и стоимость приёма
ДантистЪ
ул. Енисейская, 7/1
Первичный приём взрослых
Стоматолог-хирург
500 р
Стоматолог-терапевт
300 р
Стоматолог-ортопед
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
Стоматолог
По запросу
13 отзывов

