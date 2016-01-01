Пантелеева Анастасия Вячеславовна

  1. Главная
6.9
3

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО ТГМУ «Стоматология» (врач – стоматолог общей практики), диплом с отличием 2016 г.
  • ЧОУ ДПО «Межрегиональный Институт Непрерывного образования» программа «Эстетическая стоматология», г. Тольятти, 2017 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ординатура по специальности «Стоматология хирургическая» (врач – стоматолог-хирург) 2018 г.
Курсы повышения квалификации
  • Семинар «Эндодонтические аспекты в ортопедии: что обязан знать ортопед и уметь делать эндодонтист», г. Новосибирск, 2022 г.
Адреса и стоимость приёма
Новодент
ул. Давыдова, 22А
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
3 отзыва

