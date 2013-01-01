  1. Главная
Панкевич Наталья Владимировна
5.8
1

Панкевич Наталья Владимировна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Фтизиатрия", ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-фтизиатр участковый, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Владивосток, ул. Невская, 24
Первичный приём детей
Фтизиатр
По запросу
