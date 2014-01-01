Врачи
Панферова Татьяна Романовна
Панферова Татьяна Романовна
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Санитарно-гигиенический факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат " Эпидемиология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-эпидемиолог, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
ул. Борисенко, 50
