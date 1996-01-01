  1. Главная
Панчоян Варваре Мкртичевна
6.0
0

Панчоян Варваре Мкртичевна

Хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Детская хирургия", 2014 г.
  • Сертификат "Детская хирургия", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
0 отзывов

