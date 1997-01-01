  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Панченко Елена Анатольевна
Панченко Елена Анатольевна
6.0
0

Панченко Елена Анатольевна

Кардиолог
Стаж 22 года
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебный факультет, диплом с отличием, 1997 г. окончания
  • Клиническая ординатура по терапии, ВГМУ, кафедра терапии ФПК, 1997 - 1999 гг.
  • Аспирантура (заочно), специальность - терапия, ВГМУ, кафедра терапии ФПК, с 2009 г. по настоящее время
Курсы повышения квалификации
  • СЦ кардиология, кафедра терапии ФПК, ВГМУ, 2002, 2008 гг.
Участие в ассоциациях
  • Член президиума Приморской кардиологической ассоциации (филиал ВНОК)
  • Член ассоциаций по артериальной гипертензии, липидологии
Опыт работы
  • Врач-кардиолог, ГКБ №1, по совместительству с 1998 г, с 1999 г. постоянно
  • Врач-кардиолог поликлиники, Поликлиника ГУФСИН, , с 2010 г.
  • Клиника доказательной медицины, с 2011 по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи