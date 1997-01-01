Панченко Елена Анатольевна
Стаж 22 года
Область научных интересов: кардиогенетика; метаболический синдром.
Цель как специалиста: Научный и карьерный рост. Освоение смежных специальностей (функциональная диагностика, кардиореанимация, кардиоэндокринология, кардиогенетика)
