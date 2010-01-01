Панасюк (Краева) Валерия Сергеевна
Стаж 8 лет
Более 6 лет опыта в диагностике и лечении ревматологических заболеваний. Выявление, лечение и профилактика аутоиммунных заболеваний суставов и дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника. Использование зарубежных клинических рекомендаций, современных методов диагностики и лечения.
Адреса и стоимость приёма
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Ревматолог
2300 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
2000 р
