Панасюк (Краева) Валерия Сергеевна
8.1
7

Панасюк (Краева) Валерия Сергеевна

Ревматолог
Стаж 8 лет
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО Владивостокский Государственный Медицинский Университет, медицинская сестра, 2010-2014 гг.
  • 2016 г. - Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело)
  • ТГМУ, Интернатура по специальности "Терапия", 2016 - 2017 гг.
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Образовательное мероприятие "Артериальная гипертензия: актуальные вопросы диагностики и лечения", 2016 г.
  • Образовательное мероприятие "Безопасное и эффективное назначение лекарственных средств", 2017 г.
  • 2020г «Современные подходы к диагностике и лечению остеопороза»
Еще 9
Участие в ассоциациях
  • Участник I съезда терапевтов Дальневосточного федерального округа г. Владивосток, 2017 г.
  • Входит в Европейский альянс ассоциации ревматологов «EULAR» и лечит по европейским стандартам
Опыт работы
  • Медицинская сестра, неврологическое отделение, КГБУЗ ВКБ №1 (2014 - 2016 гг.)
  • КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3" с 2018 по 2023 г Врач ревматолог
  • КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3" с 2016 по 2022 Врач терапевт
Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Ревматолог
2300 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
2000 р
