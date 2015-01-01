Палоян Маринэ Гришаевна

  1. Главная
5.1
3

Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, врач-стоматолог, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности стоматология общей практики, ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
По запросу
3 отзыва

