Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Палоян Маринэ Гришаевна
5.1
3
Палоян Маринэ Гришаевна
Стоматолог-пародонтолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ, врач-стоматолог, 2015 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности стоматология общей практики, ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Океанский, 41
Консультация взрослых
Стоматолог-пародонтолог
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Глинская
Ольга Владимировна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
7.6
9
Записаться
Бадикова
Надежда Константиновна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
6.4
7
Записаться
Соловьёва
Тамара Викторовна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-пародонтолог
6.1
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...