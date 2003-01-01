  1. Главная
Пак Елена Викторовна
7.2
4

Пак Елена Викторовна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 2003 г. окончания
  • Интернатура на базе Находкинской Городской Больницы по специальности "Акушерство и гинекология", 2003 - 2004 гг.
Курсы повышения квалификации
  • ТУ "Гинекологическая эндокринология в акушерстве и гинекологии" на базе ДВМУ, г. Хабаровск, 2007 г.
  • СЦ "Акушерство и гинекология" на базе РУДН, г. Москва, 2010 г.
  • ТУ "Гинекологическая эндокринология", Институт им. Отта, г. Санкт - Петербург, 2012 г.
Еще 6
Участие в ассоциациях
  • Член Российской Ассоциации Репродукции Человека (РАРЧ)
Опыт работы
  • Врач акушер-гинеколог, ГРД, г. Находка, 2004 - 2005 гг.
  • Врач акушер-гинеколог, ФГУ ДВОМЦ ФМБА России, 2005 - 2010 гг.
  • Врач акушер-гинеколог, МЦ "Асклепий -Н", г. Находка, 2010 - 2017 гг.
Еще 1
Адреса и стоимость приёма
Центр репродуктивного здоровья
ул. Волховская, 5
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
Репродуктолог (ЭКО)
По запросу
4 отзыва

