  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Пак Дмитрий Герасимович
Пак Дмитрий Герасимович
6.0
0

Пак Дмитрий Герасимович

Анестезиолог-альголог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-альголог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи