Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Пахно Екатерина Юрьевна
7.2
4
Пахно Екатерина Юрьевна
Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование: Акушерство и гинекология, ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский клинический родильный дом №3
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
4 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Алексеенко
Юрий Федорович
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
10
19
Записаться
Бушева
Ольга Анатольевна
Акушер-гинеколог
8.0
7
Записаться
Будённый
Константин Сергеевич
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-хирург
,
Гинеколог-онколог
10
19
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...