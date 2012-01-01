Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Овидько Юлия Васильевна
6.3
1
Овидько Юлия Васильевна
Стоматолог
Стаж 12 лет
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Стоматологический факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дентал Мастер
Доступна онлайн запись
ул. Бурачка, 17
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Тридент
ул. Калинина, 283А
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Евсеева (Михайлюк)
Марина Сергеевна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
8.1
9
Записаться
Симоненко
Лариса Евгеньевна
Стоматолог
7.2
4
Записаться
Семченко
Данил Владимирович
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
10
16
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...